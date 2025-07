OM: verdachte moord op moeder Landsmeer heeft bekend

AMSTERDAM (ANP) - De 32-jarige Timothy B., verdacht van de moord op zijn 52-jarige moeder, heeft vorige maand bij de politie een bekentenis afgelegd. Dat heeft het Openbaar Ministerie dinsdag bekendgemaakt tijdens een inleidende zitting in de zaak.

B. zou op 7 januari zijn moeder een kogel in het hoofd hebben geschoten en haar in de hals en borst hebben gestoken. Het lichaam van de vrouw werd twee dagen later gevonden in het bad van de woning van de verdachte in Landsmeer. In zijn bekentenis zegt B. zich alleen het schieten te kunnen herinneren. Eerder zweeg de man over de beschuldigingen. Hij was niet op de zitting van de rechtbank Amsterdam aanwezig.

De onderbenen van het slachtoffer waren afgezaagd en zijn tot op heden spoorloos gebleven. Ook over die verminking zegt B. niets meer te weten. Volgens justitie wilde hij het hele lichaam van zijn moeder wegmaken.

Moeilijke stap

In zijn bekentenis heeft B. gezegd dat hij in zijn jeugd seksueel is misbruikt door zijn moeder. Op de bewuste dag had hij bij hem thuis met haar afgesproken en haar hiermee geconfronteerd. De vrouw moest erom lachen, aldus de verklaring van de verdachte, waarop hij een pistool uit de keuken heeft gehaald en haar heeft beschoten. De zus van de verdachte is over het vermeende misbruik gehoord, aldus de officier van justitie, en heeft aangegeven dat haar daar niets van bekend is. Anderen die er iets over zouden kunnen weten, zoals de vader van B., zijn inmiddels overleden.

De advocaat van B. had tijdens de eerste inleidende zitting al aangekondigd dat zijn cliënt een verklaring zou gaan afleggen. Het is volgens de raadsman "een moeilijke stap" geweest.

Bebloede slippers

Het slachtoffer is destijds als vermist opgegeven. Het lichaam werd gevonden nadat de ex-vriendin van de verdachte bebloede slippers van het slachtoffer en een wapen in een vuilniszak in de wc had aangetroffen. DNA van de verdachte is gevonden op het wapen, kogelhulzen, messen en een zaag.

In september gaat B. naar het Pieter Baan Centrum voor een persoonlijkheidsonderzoek. Het onderzoek van de recherche is afgerond, aldus het OM. De volgende inleidende zitting is op 26 september. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank de zaak inhoudelijk kan behandelen.