Syrisch leger trekt Suwayda binnen, Israël valt aan

SUWAYDA (ANP/AFP/DPA/RTR) - Syrische troepen zijn de Zuid-Syrische stad Suwayda binnengevallen om een einde te maken aan de gevechten. Intussen heeft Israël een nieuwe aanval op de stad uitgevoerd, met de Syrische troepen als doelwit. Over de gevechten in de stad is een onduidelijke situatie ontstaan na oproepen vanuit verschillende kanten om de gevechten te stoppen of juist voort te zetten.

In Suwayda wonen vooral druzen, een religieuze minderheid in Syrië. Zondag braken in de stad gevechten uit tussen milities van druzen en van bedoeïenen na berichten over een aanval op een druzische handelaar, twee dagen eerder. Sindsdien zijn volgens het in het VK gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zo'n honderd mensen omgekomen bij gevechten.

De Syrische overheid zegt in te grijpen om de strijd te beëindigen. Volgens Israël is dat in strijd met eerdere afspraken en bovendien een bedreiging voor Israël. Het land wil naar eigen zeggen de rechten van de druzen in Syrië beschermen.