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OM verstrekt uiterlijk einde middag namen euthanasiebrief Milou

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 16:25
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DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) geeft uiterlijk aan het einde van donderdagmiddag de resterende namen van de ondertekenaars van de euthanasiebrief van Milou aan haar familie. Dat laat het OM weten.
De ouders van de 17-jarige Milou Verhoof verzochten in een kort geding om de openbaring van de veertien ondertekenaars van de brief uit 2024. Daarin zou een aantal van hen aan het OM hebben gevraagd om een verkennend strafrechtelijk onderzoek te starten naar de ouders en de behandelaars van de jonge vrouw.
De ouders zijn van mening dat zij in die brief ten onrechte beschuldigd worden van het beïnvloeden van de keuze en de wilsbekwaamheid van hun dochter. Milou overleed in 2023 aan euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden.
Het OM vond eerder dat ze die brief alleen hoefde te verstrekken als daar een Wet open overheid-verzoek voor werd ingediend. De voorzieningenrechter ging daar niet mee en sprak van "uitzonderlijke omstandigheden".
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