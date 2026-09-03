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Verdachten Overasselt worden vrijdag voorgeleid

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 16:20
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OVERASSELT (ANP) - De verdachten die zijn aangehouden rondom de schietpartij in Overasselt eerder deze week, worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dat heeft het Openbaar Ministerie Oost-Nederland bekendgemaakt.
De procedure neemt enige tijd in beslag omdat elke verdachte individueel wordt voorgeleid. Alle 35 verdachten zitten in beperkingen en dat betekent dat het Openbaar Ministerie (OM) zeer terughoudend is met het verstrekken van informatie.
Hoeveel verdachten precies worden voorgeleid, maakt het OM vrijdag ook bekend. Waar mogelijk, gezien de beperkingen van de verdachten, wordt vrijdag mogelijk meer duidelijk over de verdenkingen, leeftijd, woonplaats of de nationaliteit van verdachten.
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