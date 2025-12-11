OM vervolgt PVV-Statenlid voor aanrijden XR-demonstrant

HAARLEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie gaat het Noord-Hollandse Statenlid Ronald van Tiggelen (PVV) vervolgen voor het aanrijden van een demonstrante van Extinction Rebellion op 3 maart. Dat laat de advocaat van de 67-jarige activiste weten. Het OM bevestigt een 73-jarige man uit Zandvoort te gaan vervolgen, maar noemt geen naam.

Het Statenlid wordt vervolgd voor meerdere misdrijven. Het gaat om poging tot zware mishandeling, mishandeling, het verlaten van de plaats van een ongeval en het verstoren van een vergadering. Ook wordt hij vervolgd voor gevaarlijk rijgedrag.

Het slachtoffer demonstreerde op 3 maart in Haarlem op de openbare weg bij het Provinciehuis. Daar reed Van Tiggelen haar aan. Ze moest naar eigen zeggen in het ziekenhuis verblijven met een lichte hersenschudding. Ook hield ze er een pijnlijke rug en knie aan over. Aan persbureau ANP vertelde het Statenlid later dat hij niet geremd had en niet wist dat daardoor iemand gewond was geraakt.

Zandvoort

Van Tiggelen is een van drie PVV'ers in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Daarnaast is hij fractievoorzitter van de PVV in de gemeenteraad van Zandvoort.

De zaak dient op 17 februari 2026 in de rechtbank van Haarlem.