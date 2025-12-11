EU wil medicijnmakers belonen die nieuwe antibiotica maken

BRUSSEL (ANP) - De EU wil medicijnmakers die nieuwe soorten antibiotica ontwikkelen belonen. Daarvoor hebben vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de lidstaten een voorlopig akkoord bereikt, naar aanleiding van een voorstel van de Europese Commissie.

Huidige antibiotica werken vaak steeds minder goed, omdat door veelvuldig gebruik bacteriën hiervoor resistent zijn geworden. Farmaceuten moeten daarom gestimuleerd worden om nieuwe soorten antibiotica te maken. Als beloning daarvoor krijgen ze een voucher, waarmee een product naar keuze een jaar lang marktbescherming geniet op de Europese markt. Deze voucher kan ook worden verkocht aan andere medicijnmakers.

Marktbescherming betekent dat een medicijnmaker het exclusieve recht heeft om een ​​product te verkopen zonder concurrentie van geneesmiddelen die erop lijken. Ontwikkelaars van medicijnen voor zeldzame ziekten kunnen ook tot elf jaar bescherming krijgen op de Europese markt, staat in het voorstel.