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OM vervolgt schipper niet na dodelijke aanvaring in Afrikahaven

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 12:06
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AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie vervolgt een binnenvaartschipper van een Amsterdamse rederij niet strafrechtelijk voor een aanvaring op 26 oktober 2025 in de buurt van de Afrikahaven in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Bij het incident kwamen een 24-jarige man uit Haarlem en een 30-jarige man uit IJmuiden om het leven.
Uit politieonderzoek blijkt volgens het OM dat het binnenvaartschip rechtdoor voer in de richting van het Noordzeekanaal. "De andere boot, een klein werkvaartuig dat ook wel een vastmaakvlet wordt genoemd, vertrok op dat moment in de richting van de Zanzibarhaven. Als kleiner schip had de vastmaakvlet voorrang moeten verlenen aan het binnenvaartschip. In plaats daarvan kruiste de vastmaakvlet vóór het binnenvaartschip langs, waarna de aanvaring plaatsvond."
Het OM stelt dat niet bewezen kan worden dat de binnenvaartschipper schuld heeft aan het ongeval. Er kan daarom geen 'dood door schuld' ten laste worden gelegd. Het gedrag van de schipper is niet verwijtbaar en hij wordt om die reden niet strafrechtelijk vervolgd.
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