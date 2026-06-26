Vakblad: 100.000 banen op de tocht bij Volkswagen

WOLFSBURG (ANP/BLOOMBERG) - Volkswagen zou bij herstructureringsplannen de komende jaren zo'n 100.000 banen willen schrappen. Dat meldt vakblad Manager Magazin op basis van anonieme bronnen. De plannen zouden zijn gepresenteerd door de topman tijdens een vergadering met de raad van bestuur.

De Duitse autofabrikant, ook eigenaar van Porsche en Audi, heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen is al langer aan het herstructureren, omdat het bedrijf het lastig heeft door de Amerikaanse importheffingen, aanhoudende matige cijfers in China en toenemende concurrentie in Europa.

Het is nog niet duidelijk hoe het banenverlies per divisie verdeeld wordt. Wel zouden er ook vier fabrieken van het automerk sluiten, in Hannover, Zwickau, Emden en de Audi-fabriek in Neckarsulm. De productie in die fabrieken wordt stopgezet als de modellen die er worden gemaakt, zijn uitgefaseerd.

Volkswagen weigerde commentaar aan Bloomberg, maar de woordvoerder liet wel weten dat het bedrijf "ingrijpende verandering moet ondergaan".