ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vakblad: 100.000 banen op de tocht bij Volkswagen

Economie
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 12:23
anp260626164 1
WOLFSBURG (ANP/BLOOMBERG) - Volkswagen zou bij herstructureringsplannen de komende jaren zo'n 100.000 banen willen schrappen. Dat meldt vakblad Manager Magazin op basis van anonieme bronnen. De plannen zouden zijn gepresenteerd door de topman tijdens een vergadering met de raad van bestuur.
De Duitse autofabrikant, ook eigenaar van Porsche en Audi, heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen is al langer aan het herstructureren, omdat het bedrijf het lastig heeft door de Amerikaanse importheffingen, aanhoudende matige cijfers in China en toenemende concurrentie in Europa.
Het is nog niet duidelijk hoe het banenverlies per divisie verdeeld wordt. Wel zouden er ook vier fabrieken van het automerk sluiten, in Hannover, Zwickau, Emden en de Audi-fabriek in Neckarsulm. De productie in die fabrieken wordt stopgezet als de modellen die er worden gemaakt, zijn uitgefaseerd.
Volkswagen weigerde commentaar aan Bloomberg, maar de woordvoerder liet wel weten dat het bedrijf "ingrijpende verandering moet ondergaan".
loading

POPULAIR NIEUWS

c2

Rattenpis: waarom je nieuwe kleding eerst moet wassen

ANP-532856637

Per 1 juli gaat de AOW officieel omhoog: dit zijn de nieuwe nettobedragen per huishouden

shutterstock_2701170659

"Ik woon en werk in een land waar temperaturen van 40°C normaal zijn – dit is mijn advies over hoe je daarmee om kunt gaan."

generated-image

Tien geldfouten die je koopkracht ongemerkt opeten – maak jij er ook een paar?

shutterstock_2325169699

Miljoenen huishoudens betalen per 1 juli tot 13% meer voor energie: ACM slaat alarm

240530_applying-sunscreen_2x1-

Volgens de New York Times doen we het fout met met zonnebrandcreme. Zo moet het wel

Loading