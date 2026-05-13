OM vindt tweet met vrouwengezichten van Wilders niet strafbaar

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft de aangiften tegen PVV-leider Geert Wilders geseponeerd na onderzoek naar een afbeelding die in augustus vorig jaar door hem op X was geplaatst. Het plaatje bestond uit twee vrouwengezichten: links een jonge blonde vrouw met daaronder de letters PVV, rechts een boos kijkende oudere vrouw met een hoofddoek met daaronder de letters PvdA.

Het OM ziet onvoldoende aanknopingspunten dat de afbeelding "de strekking heeft om een groep mensen te beledigen, dan wel aan te zetten tot haat, discriminatie of geweld."

Onder meer Bureau Clara Wichmann (BCW) en WOMEN Inc. deden aangifte, net als veertien moslimorganisaties en het landelijke meldpunt Discriminatie.nl. Ook kwamen er 16.000 meldingen binnen over de uiting.

Het OM concludeert na analyse van de afbeelding dat deze voor verschillende uitleg vatbaar is, onder meer als politieke boodschap. "Het OM begrijpt dat velen in de samenleving de uitingen onwenselijk of kwetsend vinden. De mate waarin uitingen onwenselijk of kwetsend zijn, is echter niet beslissend voor de vraag of er ook sprake is van strafbaar handelen."