Dijksma noemt geweld Loosdrecht aanval op democratie

LOOSDRECHT (ANP) - VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma kwalificeert het geweld in Loosdrecht "als aanval op de democratie en ondermijning van het gezag". Als regioburgemeester kwam ze woensdag steun brengen aan haar collega-burgemeester Mark Verheijen van Wijdemeren na de vernielingen en brandstichting dinsdagavond bij de nieuwe asielopvanglocatie. "We moeten alle middelen van de rechtsstaat inzetten om dit te bestrijden", stelt hij in een gezamenlijk persmoment.

Verheijen roept iedereen in Nederland, ook de politici die recent nog hun steun kwamen uitspreken voor verzet tegen asielopvang, op zich uit te spreken tegen de rellen. "Hier wordt nu een streep getrokken. Er is geen ruimte meer voor nuance." Daarmee richt Verheijen zich specifiek tot Lidewij de Vos (Forum voor Democratie), Gidi Markuszower (voorheen PVV) en Mona Keijzer (voorheen BBB), die recent het dorp bezochten om de protesten te steunen. Dinsdag riep Geert Wilders (PVV) in het Haagse vragenuurtje nog op tot verzet, zij het geweldloos, tegen asielopvang.

Verheijen stelt dat hij niets anders had moeten doen in de beveiliging van het terrein in de context van de langer lopende rellen in Loosdrecht tegen de opvangplannen. "Alleen de mensen die dit gedaan hebben, zijn daarvoor verantwoordelijk."

"Het feit dat je probeert een ruimte waar zeer kwetsbare mensen zitten, die nota bene gevlucht zijn voor geweld en oorlog, in deze situatie brengt, dat is echt een grote schande", vervolgt Dijksma. "Het is heel belangrijk dat de daders die dit gedrag vertonen zich niet wanen demonstrant te zijn. Ze zijn gewoon geweldplegers en dat accepteren we niet." Ook sluit ze zich aan bij de oproep van Verheijen dat het "ongelooflijk belangrijk" is te laten zien "dat dit niet het Nederland is waar wij voor staan".