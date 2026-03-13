OM vordert gegevens bij Tata Steel in strafrechtelijk onderzoek

IJMUIDEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft op het kantoor van Tata Steel in IJmuiden administratieve gegevens opgeëist. Die vordering is onderdeel van het al jaren lopende strafrechtelijke onderzoek naar de staalproducent. Wat voor gegevens precies zijn meegenomen, wil het OM niet zeggen.

Tata Steel bevestigt dat medewerkers van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) en het OM donderdag op de kantoren informatie hebben verzameld. "Tata Steel IJmuiden (TSIJ) heeft medewerking verleend aan medewerkers van de ILT en het OM", aldus een woordvoerster, die benadrukt dat de staalproducent "een constructieve houding" heeft.

Het OM startte begin 2022 een onderzoek, nadat advocaat Bénédicte Ficq een jaar eerder namens honderden omwonenden van Tata Steel aangifte had gedaan. Ze verwijten het bedrijf dat het bewust gevaarlijke stoffen uitstoot en gezondheidsschade veroorzaakt bij omwonenden.