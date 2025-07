OM wil niets zeggen over mogelijke hack

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) wil niets zeggen over een mogelijke hack van zijn systemen. NRC meldt op basis van een interne toespraak dat "het lek in de virtuele werkomgeving van het Openbaar Ministerie is misbruikt door hackers". Een woordvoerder van het OM gaat hier niet op in.

"Zodra er meer informatie over het onderzoek gedeeld kan worden, doen we dat", aldus de woordvoerder.

Het Openbaar Ministerie liet vorige week weten dat alle interne systemen zijn losgekoppeld van het internet, na een waarschuwing van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) over problemen. Een van de kwetsbaarheden in de diensten die het OM gebruikt, "wordt actief misbruikt", luidde het beveiligingsadvies.

Het OM meldde dat de organisatie mogelijk nog weken zonder internet moet werken.