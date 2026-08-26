Ombudsman omroepen krijgt twintig klachten over fragment Hitler

HILVERSUM (ANP) - De ombudsman van de publieke omroepen heeft tot nu toe "ongeveer twintig" klachten ontvangen over het fragment in het onlineprogramma van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler wordt aangehaald. Dat zei Margo Smit woensdag tegen het ANP. De klagers spreken zich uit over het gesprek en vragen zich af of de uitzending voldoet aan de journalistieke code van de NPO.

Smit laat weten dat alle klachten worden geïnventariseerd. Daarna wordt gekeken of zij actie onderneemt, zoals dat altijd met klachten gaat die binnenkomen. In het fragment, dat op 31 juli werd uitgezonden, werd gezegd dat Adolf Hitler ook weleens gelijk had. De uitspraak werd gedaan in een gesprek over zijn strijd tegen het globalisme.

Het Commissariaat voor de Media stelde dat "elke vorm van promotie van het gedachtengoed van Hitler ongepast" is. De aspirant-omroep staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat, onder meer om het niet naleven van de Journalistieke Code van de NPO.