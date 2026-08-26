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Vijftien baby's omgekomen bij brand in ziekenhuis Pakistan

Samenleving
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 9:33
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ISLAMABAD (ANP/RTR/AFP) - Vijftien pasgeboren baby's zijn omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad. Volgens de Pakistaanse televisiezender Geo TV brak de brand uit door een defect in het airconditioningsysteem.
Slechts één van de baby's die zich op de afdeling Verloskunde van ziekenhuis PIMS bevonden, kon worden gered, meldt Geo TV. Over de toestand van het geredde kind is niets bekend. De brand, die rond 07.00 uur lokale tijd begon, is inmiddels geblust.
Premier Shehbaz Sharif heeft de autoriteiten opdracht gegeven onmiddellijk onderzoek te doen. Ook heeft hij zijn medeleven betuigd. Een dergelijke situatie met kinderen is "onherstelbaar", aldus de premier.
Het incident behoort tot de dodelijkste ziekenhuisbranden van de afgelopen jaren in het land. In Pakistan komen branden in grote gebouwen vaker voor, meestal als gevolg van lakse handhaving en gebrekkige veiligheidswetten en bouwvoorschriften. Zo stierven in januari meer dan 65 mensen bij een brand in een winkelcentrum in de havenstad Karachi.
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