Ombudsman opnieuw kritisch op OM over omgang met sepotcodes

DEN HAAG (ANP) - De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen uit opnieuw zorgen over de manier waarop het Openbaar Ministerie omgaat met zogenoemde sepotcodes. Het OM neemt klachten over de sepotcodes niet serieus genoeg, ziet Van Zutphen.

Als het OM besluit om een verdachte niet te vervolgen, wordt de reden daarvoor vastgelegd in een sepotcode. De verdachte komt dan dus niet voor de rechter en wordt ook niet veroordeeld. De sepotcode kan echter nog steeds grote gevolgen voor die persoon hebben. Zo kan het verhinderen dat iemand een Verklaring Omtrent het Gedrag krijgt, die nodig is voor sommige beroepen.

Wie het niet eens is met de code, kan een klacht indienen. Het OM reageert volgens Van Zutphen echter niet altijd goed op zo'n klacht en legt het niet voldoende uit als een code toch blijft staan. Wie het niet eens is met de uitleg van het OM, kan hulp van de Ombudsman inschakelen. In 2020 kreeg het instituut nog drie van zulke verzoeken, in 2024 waren het er 31.

Sepotbrief

De Ombudsman heeft al langer kritiek op de manier waarop de sepotcodes bij het OM worden geregeld en op de klachtenprocedure. Hij wil van het OM weten wat er gedaan gaat worden aan het verbeteren van de procedures en gaat hierover met de organisatie in gesprek.

De Hoge Raad was onlangs in een rapport ook kritisch op de sepotbesluiten van het OM. Na onderzoek concludeerde de raad bijvoorbeeld dat in een sepotbrief aan een verdachte niet standaard staat dat er een klacht kan worden ingediend over de sepotcode.