Ngo meldt twintig vermissingen na protesten Indonesië

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 5:58
anp020925039 1
JAKARTA (ANP/AFP) - Na grote protesten in Indonesië deze week waarbij de politie hard ingreep, worden zeker twintig mensen vermist. Dat stelt de Indonesische mensenrechtenorganisatie KontraS.
Bij de demonstraties kwamen zeker zes mensen om. De Verenigde Naties hebben maandag opgeroepen tot onderzoek naar vermeend buitensporig geweld tijdens de protesten.
Afgelopen week kwamen antiregeringsprotesten op gang uit onvrede over extra salaris en huisvestingstoeslagen voor parlementariërs. De demonstraties escaleerden toen donderdag een 21-jarige motortaxichauffeur werd doodgereden door de politie.
Maandag waren in Jakarta zeker driehonderd demonstranten op de been. In de stad Palembang, op het eiland Sumatra, kwamen enkele duizenden mensen af op een protest.
