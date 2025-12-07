ECONOMIE
Opnieuw wereldbekerzege voor springruiter Greve

Sport
door anp
zondag, 07 december 2025 om 21:53
anp071225122 1
LA CORUÑA (ANP) - Springruiter Willem Greve heeft zondag in het Noord-Spaanse La Coruña zijn tweede wereldbekerwedstrijd op rij gewonnen. Met de tienjarige merrie Pretty Woman van 't Paradijs N.O.P. bleef de ruiter uit Markelo foutloos in de barrage. Hij hield de Noorse Oda Charlotte Lynvaer (Carabella vd Neyen Z) en de Fransman Simon Delestre (Golden Boy DK) achter zich.
Greve was drie weken geleden in Stuttgart ook al de beste. Hij neemt na vijf van de dertien wedstrijden met 40 punten de leiding in de tussenstand en lijkt al bijna zeker van een ticket voor de wereldbekerfinale in april volgend jaar in Fort Worth, Texas.
