Omroep MAX stopt met Carrie op Vrijdag vanwege bezuinigingen

Omroep MAX stopt met de talkshow Carrie op Vrijdag van presentatrice Carrie ten Napel. Dat gebeurt als gevolg van de bezuinigingen bij de publieke omroep, meldt Omroep MAX maandag. De laatste uitzending is komende zomer.

Om dezelfde reden gaat het middagprogramma Tijd voor MAX in afgeslankte vorm verder en wordt van het programma Het Hoge Noorden geen vierde seizoen meer gemaakt.

"Het doet pijn dat politiek Den Haag deze enorm forse bezuiniging heeft opgelegd, waardoor we afscheid moeten nemen van belangrijke, goed bekeken en hooggewaardeerde uitzendingen en programma's", zeggen MAX-directeuren Jan Slagter en Nicolette de Wolf in een persbericht. "Het treft de makers, maar vooral ook onze kijkers. We houden hoop dat het toekomstige kabinet dit besluit herroept of in ieder geval een deel van de bezuinigingen terugdraait."

Persverklaring

Omroep MAX geeft in de persverklaring aan "fors getroffen" te worden door de bezuinigingen en "gedwongen afscheid" te moeten nemen van de programma's, omdat "de NPO de regie naar zich toegetrokken" heeft.

De NPO laat desgevraagd aan het ANP weten dat in de coördinatie rondom de bezuinigingen de regie inderdaad bij de NPO ligt en dat dat "in nauw en goed overleg met de omroepen" gebeurt. "We realiseren ons dat het verdwijnen van programma's veel impact heeft op de makers en ons publiek", aldus een woordvoerder.

Ingelicht

De directie van de omroep heeft de medewerkers die door de veranderingen getroffen worden inmiddels ingelicht. "Het is niet leuk om met dit bericht de kerstdagen in te moeten gaan, maar we gaan vol goede moed door om ook in de toekomst relevante programma's te blijven maken voor onze achterban." De omroep meldt dat nog niet bekend is hoeveel fte's er met de bezuiniging komen te vervallen. Ook de gevolgen voor radio zijn nog niet bekend.

Het middagmagazine Tijd voor MAX is vanaf 2027 niet meer te zien op vrijdag. Ook gaat de talkshow eerder met zomerstop. Volgens Omroep MAX vervallen er daarmee zo'n veertig uitzendingen per jaar. Van Het Hoge Noorden, waarin presentatrice Dionne Stax Nederlanders volgt die leven in de Scandinavische wildernis, wordt momenteel een derde seizoen gemaakt. Dat zal het laatste zijn.