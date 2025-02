Omroep MAX zendt eerbetoon aan Ron Brandsteder uit

HILVERSUM (ANP) - Omroep MAX zendt deze week een eerbetoon aan de maandag overleden presentator Ron Brandsteder uit. Dat heeft omroepbaas Jan Slagter gezegd in een reactie op het overlijden van de presentator. Wanneer het eerbetoon op tv is, wordt later bekend.

"We gaan een mooi eerbetoon maken met een overzicht van zijn omvangrijke carrière dat deze week wordt uitgezonden zodat ook de jonge generatie kan zien wat deze veelzijdige man allemaal heeft gedaan", aldus Slagter. Brandsteder maakte in de laatste jaren van zijn werkzame leven op NPO Radio 5 het programma Ron wacht op de nacht voor de omroep.

Volgens Slagter is "een icoon" ons ontvallen. "Ron Brandsteder heeft enorm veel gedaan en betekend voor de Nederlandse televisie. Hij komt uit de tijd dat miljoenen mensen tv keken en thuis bleven om een programma te kunnen zien", vervolgt Slagter. "Ik zal me Ron vooral herinneren als een goedlachse, ontzettend aardige en vriendelijke man. We wensen zijn vrouw Yvonne en zonen Rick en Robert veel sterkte in deze zware tijd."