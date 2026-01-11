Poolse tennissers winnen voor het eerst United Cup

SYDNEY (ANP) - De tennissers van Polen hebben voor het eerst de United Cup gewonnen. Het team met onder anderen Iga Swiatek en Hubert Hurkacz was in de finale in Sydney te sterk voor Zwitserland: 2-1. Polen verloor de afgelopen twee jaar nog de finale van het toernooi voor gemengde landenteams.

Swiatek, de nummer 2 van de wereld bij de vrouwen, verloor de eerste wedstrijd van Belinda Bencic: 6-3 0-6 3-6. Hurkacz klopte daarna Stan Wawrinka (6-3 3-6 6-3), waardoor een beslissend dubbelspel nodig was. Daarin waren Katarzyna Kawa en Jan Zielinski te sterk voor Bencic en Jakub Paul: 6-4 6-3.

De United Cup geldt voor veel tennissers als voorbereiding op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint zondag 18 januari.