Meer spieren, jonger brein? Onderzoekers ontdekken verband tussen hoeveelheid spiermassa en hersenveroudering

Je spieren trainen is niet alleen goed voor je lichaam, maar blijkbaar ook voor je hersenen. Wetenschappers hebben ontdekt dat mensen met meer spiermassa een jonger brein hebben dan mensen met minder spieren. En buikvet blijkt juist precies het tegenovergestelde effect te hebben.

Voor het onderzoek ondergingen ruim 1.160 gezonde mensen een MRI-scan van hun hele lichaam én hun hersenen. De onderzoekers keken hoeveel spiermassa de deelnemers hadden en hoeveel vet er rond hun organen zat, het zogenoemde viscerale vet. Vervolgens gebruikten ze kunstmatige intelligentie om de 'hersenleeftijd' van iedereen te berekenen aan de hand van de hersenscans.

Die hersenleeftijd is een soort maat voor hoe oud je hersenen eruitzien, los van hoeveel kaarsjes er op je verjaardag staan. De computer vergelijkt de structuur van je hersenen met die van duizenden andere mensen en schat zo in of je hersenen ouder of jonger lijken dan je werkelijke leeftijd.

Duidelijk verband

Uit de analyse bleek een duidelijk verband: hoe meer spiermassa iemand had, hoe jonger zowel hun echte leeftijd als hun hersenleeftijd was. Andersom gold dat mensen met relatief veel buikvet in verhouding tot hun spiermassa juist een oudere hersenleeftijd hadden. Opvallend genoeg had het vet direct onder de huid geen effect op de hersenleeftijd.

De gemiddelde deelnemers was 55 jaar oud, en hun berekende hersenleeftijd was slechts iets meer dan een half jaar ouder. Dat is vrij dicht bij elkaar, wat ook aantoont dat dit een relatief gezonde groep was.

De onderzoekers denken dat het opbouwen van spiermassa en het verminderen van buikvet een positief effect kan hebben op hoe snel je hersenen verouderen. Hoewel dit onderzoek alleen een verband aantoont en niet hard bewijst dat spiertraining direct zorgt voor jongere hersenen, toont het wel dat lichamelijke fitheid wellicht verder reikt dan alleen je spieren en hart.