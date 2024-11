Omtzigt: bezoek Wilders aan Netanyahu kan, niet heel verstandig

DEN HAAG (ANP) - Het staat PVV-leider Geert Wilders vrij een bezoek te brengen aan de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, ook nu die door het Internationaal Strafhof (ICC) verdacht wordt van oorlogsmisdaden, vindt ook NSC-voorman Pieter Omtzigt. "Ik vind het niet heel verstandig, maar ik snap dat hij het doet."

Het ICC vaardigde vorige week een arrestatiebevel uit tegen onder anderen Netanyahu. Het hof zegt dat er aanwijzingen zijn dat hij als regeringsleider verantwoordelijkheid draagt voor in Gaza gepleegde misdrijven. Wilders sprak daar op X schande van en kondigde meteen aan dat hij bij zijn al eerder geplande bezoek aan Israël ook de premier zou spreken.

"Ik zou het zelf niet doen", zei Omtzigt over die ontmoeting. Tegelijkertijd erkende hij dat hij vanuit zijn functie als Tweede Kamerlid ook zelf weleens mensen spreekt "die omstreden zijn bij andere groepen". Hij benadrukte ook dat Netanyahu verdachte is en nog nergens voor is veroordeeld.