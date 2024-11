Sky News: Unilever zet De Vegetarische Slager in de verkoop

LONDEN (ANP) - Voedingsmultinational Unilever wil zijn dochtermerk De Vegetarische Slager van de hand doen, meldt het Britse Sky News. Volgens de nieuwszender heeft het concern investeringsbank Piper Sandler ingeschakeld om een veiling voor de verkoop van het bedrijfsonderdeel te begeleiden.

Unilever zou meerdere potentiële kopers hebben benaderd om hun interesse in een overname te peilen. Het was- en levensmiddelenconcern nam De Vegetarische Slager in 2018 over om zijn positie in levensmiddelen voor vegetariërs te versterken.

De Vegetarische Slager werd in 2007 opgericht met het doel 'vlees' te verkopen waar geen dieren voor zijn geslacht. Deze producten liggen inmiddels in de schappen van duizenden winkels. Oprichter Jaap Korteweg wilde plantaardige vleesvervangers tot de standaard verheffen om de bio-industrie overbodig te maken.

Unilever weigerde commentaar te geven tegenover Sky News.