PersVeilig: Haagse politie wil contact met gewonde journalisten

DEN HAAG (ANP) - De politie in Den Haag wil in contact komen met de journalisten die gewond raakten bij de rellen op en rond het Malieveld. Dat zegt Peter ter Velde, projectleider van de organisatie PersVeilig. Bij het meldpunt voor geweld en agressie tegen journalisten kwamen tot nu toe acht meldingen binnen.

Zes fotografen en een cameraman raakten gewond door de rellen van afgelopen zaterdag, zegt projectleider Peter ter Velde. Twee moesten voor behandeling naar het ziekenhuis, een voor drie hechtingen in het hoofd en een ander liep een hersenschudding op.

Anderen hielden blauwe plekken en kneuzingen over aan de rellen rond de demonstratie voor een strenger asielbeleid. Een schrijvend journalist deed melding bij de organisatie dat het onmogelijk was het werk te doen.

Volgens Ter Velde heeft een van de melders inmiddels aangifte gedaan. PersVeilig heeft de rest aanbevolen in elk geval melding te doen bij de politie.