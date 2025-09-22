ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

PersVeilig: Haagse politie wil contact met gewonde journalisten

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 12:19
anp220925110 1
DEN HAAG (ANP) - De politie in Den Haag wil in contact komen met de journalisten die gewond raakten bij de rellen op en rond het Malieveld. Dat zegt Peter ter Velde, projectleider van de organisatie PersVeilig. Bij het meldpunt voor geweld en agressie tegen journalisten kwamen tot nu toe acht meldingen binnen.
Zes fotografen en een cameraman raakten gewond door de rellen van afgelopen zaterdag, zegt projectleider Peter ter Velde. Twee moesten voor behandeling naar het ziekenhuis, een voor drie hechtingen in het hoofd en een ander liep een hersenschudding op.
Anderen hielden blauwe plekken en kneuzingen over aan de rellen rond de demonstratie voor een strenger asielbeleid. Een schrijvend journalist deed melding bij de organisatie dat het onmogelijk was het werk te doen.
Volgens Ter Velde heeft een van de melders inmiddels aangifte gedaan. PersVeilig heeft de rest aanbevolen in elk geval melding te doen bij de politie.
loading

POPULAIR NIEUWS

b6e9aed5-4ed5-4d01-b0ab-3cf2d933155a

Wie is Els rechts

Official_Presidential_Portrait_of_President_Donald_J._Trump_(2025)

Trump verliest misschien zijn race tegen de klok

generated-image (24)

Stille pandemie: meer ziekenhuisopnamen, amputaties en overlijdens

ANP-536946293

Wie waren die vechtende fascisten in Den Haag? ‘Kijk, ik ga niet ontkennen dat ik Hitler hoog heb zitten.’

ANP-446513228

Wim Kieft (62) belandt in zorgcentrum na misgelopen operatie

shutterstock_2470230001

Rusland (en de gewonen Russen) gaat een zware winter tegemoed

Loading