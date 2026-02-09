ON! moet geld terugbetalen na bijdrage aan rechtszaak Blommestijn

Ongehoord Nederland (ON!) moet geld terugbetalen aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) omdat de omroep onterecht advocaatkosten heeft betaald in de rechtszaak tegen Raisa Blommestijn. Dat heeft het CvdM maandagmiddag bekendgemaakt.

Blommestijn werd in december 2024 veroordeeld voor beledigende berichten op X, die zij in 2023 had geplaatst. Het CvdM heeft vastgesteld dat het betalen van de advocaatkosten voor deze gerechtelijke procedure onrechtmatig is geweest. "Publieke media-instellingen moeten op grond van de Mediawet namelijk hun inkomsten gebruiken voor het uitvoeren van de publieke mediaopdracht", aldus het CvdM in een persbericht. "De uitzonderingen die daarvoor zouden kunnen gelden, zijn in dit geval niet van toepassing, zo oordeelt het Commissariaat."

De mediawaakhond heeft op 20 januari het bedrag van 32.533,88 euro teruggevorderd. Dat moet uiterlijk op 3 maart zijn terugbetaald. Het CvdM schrijft verder te verwachten dat ON! "alles in het werk stelt om de onrechtmatige betaling volledig en aantoonbaar te herstellen door terugvordering bij de betreffende medewerker".

Verdedigingskosten

Ongehoord Nederland legt in een reactie op de website uit waarom is besloten de verdedigingskosten voor Blommestijn op zich te nemen. "ON! vindt dat zij als voorvechter van de vrije meningsuiting achter haar medewerkers moet staan wanneer zij vanwege hun publieke profiel extra risico's lopen", aldus de omroep. ON! zegt het verder niet eens te zijn met het invorderingsbesluit en in gesprek te willen met het CvdM.

De omroep zegt wel dat in overleg met Blommestijn is besloten de kosten in het hoger beroep van haar zaak niet te dekken. "Blommestijn neemt het vervolg van de financiering van deze zaak - het hoger beroep dient in april 2026 - voor haar eigen rekening, net als vóór de betalingen door ON!".