Ondanks mogelijk bestand toch Gaza-protest bij Buitenlandse Zaken

DEN HAAG (ANP) - Meer dan honderd mensen hebben donderdag voor de 55e keer een stil Gaza-protest gehouden buiten het ministerie van Buitenlandse Zaken, ondanks een mogelijk bestand tussen Israël en Hamas. De demonstratie van rijksambtenaren en anderen is gericht tegen de Nederlandse opstelling in de Gaza-oorlog.

Oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk sprak de mensen toe. Hij zei dat een bestand een eerste stap is, maar dat nog onduidelijk is hoe het verder gaat. Er is nog geen politieke oplossing voor het conflict en "er zullen nog vele doden vallen", verwacht de voormalige minister van PvdA-huize.

Sinds december 2023 houden rijksambtenaren elke donderdagmiddag een half uur een stil protest bij het departement. Ze hebben kritiek op het beleid van het kabinet. Ze vinden het optreden van Israël in de Gazastrook buiten alle proporties. Nederland neemt onvoldoende stelling hiertegen, vinden ze.

Genocide

"Er zal geen bom minder zijn gevallen door het protest", zegt oud-diplomaat Angélique Eijpe. De meerwaarde zit volgens haar in het uitspreken van het ongenoegen; dat veroorzaakt ongemak en dat is de bedoeling. Later deze dag beslist de organisatie of ze doorgaan met hun wekelijks protest.

Hamas viel Israël op 7 oktober 2023 aan en doodde meer dan 1200 mensen. Israël begon daarop direct Hamas in Gaza te bestoken. Daar zijn sindsdien al meer dan 46.000 voornamelijk burgers volgens de Palestijnen omgekomen. Mensenrechtenorganisaties spreken van een genocide. Het Internationaal Strafhof heeft leiders van Israël en Hamas aangeklaagd.