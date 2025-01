AFM richt zich in toezicht extra op big tech en digitalisering

AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt in haar nieuwe toezichtagenda voor de afhankelijkheid van IT-systemen en het belang en gebruik van data. Volgens de waakhond kan het uitvallen van één cruciale partij in de keten de dienstverlening in een groot deel van de sector stilleggen. Deze afhankelijkheid van grote technologiebedrijven behoort dit jaar tot de belangrijkste aandachtspunten van de toezichthouder.

De AFM constateert dat de digitalisering binnen de financiële sector gestaag doorzet en bedrijfsprocessen en verdienmodellen verandert. "De financiële sector wordt meer en meer data- en IT-gedreven", verklaart AFM-topvrouw Laura van Geest. In de toezichtagenda staat daarnaast dat de toenemende verdeeldheid in de wereld de kans op cyberaanvallen vergroot. De financiële sector zou daarbij een aantrekkelijk doelwit zijn voor cybercriminelen - al dan niet verbonden aan buitenlandse overheden - die de infrastructuur willen verstoren.

Dit jaar werkt de AFM onder meer aan verkennende onderzoeken naar het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om de risico's voor klanten van financiële partijen in kaart te brengen. Ook staat een vervolgonderzoek naar de risico's van het gebruik van AI bij handelsalgoritmes op het programma. De AFM heeft er verder nieuwe taken bijgekregen. Een daarvan is dat de AFM toezicht gaat houden op de (cyber)weerbaarheid van een groot aantal instellingen.