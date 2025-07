Onderhandelaars Hamas voor overleg van Qatar naar Turkije

DOHA (ANP/AFP) - Vertegenwoordigers van Hamas die in het Qatarese Doha zijn voor onderhandelingen met Israël vertrekken naar Turkije. Zij zullen in Istanbul Turkse functionarissen spreken over de laatste stand van zaken, aldus een Hamas-functionaris tegen persbureau AFP. Een hoge functionaris van de Palestijnse groepering gaat ook mee.

De bron zei dat de indirecte gesprekken met Israël vorige week zijn "vastgelopen". Israël trok zijn vertegenwoordigers bijna een week geleden terug voor overleg, ongeveer tweeënhalve week na het begin van de onderhandelingsronde. Dat gebeurde kort nadat Hamas had gereageerd op het jongste voorstel over een bestand in de Gazastrook.

Een doorbraak in de onderhandelingen lijkt uit te blijven, terwijl de humanitaire situatie in Gaza steeds verder verslechtert. Volgens de lokale autoriteiten zijn inmiddels 60.000 Palestijnen gedood door Israëlische aanvallen. Het aantal doden door ondervoeding en verhongering ligt op bijna 150.