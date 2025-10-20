Merz noemt AfD grootste tegenstander bij deelstaatverkiezingen

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) bestempeld als de voornaamste tegenstander bij de komende deelstaatverkiezingen. Een aantal partijprominenten van Merz' christendemocratische CDU riep de afgelopen dagen op om AfD niet langer uit te sluiten voor samenwerkingen, maar de bondskanselier wil daar niets van weten. Hij wil zijn partij juist nog duidelijker afzetten tegen het radicale gedachtegoed van AfD'ers.

De partijtop van de CDU besprak zondag of de omgang met AfD moet worden aangepast, nu die partij blijft stijgen in de peilingen. Komend jaar zijn er vijf deelstaatverkiezingen en in Saksen-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern lijkt AfD ruim te gaan winnen.

Maar Merz benadrukt dat samenwerking absoluut niet aan de orde is. "Het zijn niet alleen details die ons onderscheiden. We verschillen van AfD op fundamentele punten en fundamentele politieke overtuigingen", zei de bondskanselier bij een persconferentie.