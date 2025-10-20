ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Merz noemt AfD grootste tegenstander bij deelstaatverkiezingen

Samenleving
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 13:15
anp201025126 1
BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) bestempeld als de voornaamste tegenstander bij de komende deelstaatverkiezingen. Een aantal partijprominenten van Merz' christendemocratische CDU riep de afgelopen dagen op om AfD niet langer uit te sluiten voor samenwerkingen, maar de bondskanselier wil daar niets van weten. Hij wil zijn partij juist nog duidelijker afzetten tegen het radicale gedachtegoed van AfD'ers.
De partijtop van de CDU besprak zondag of de omgang met AfD moet worden aangepast, nu die partij blijft stijgen in de peilingen. Komend jaar zijn er vijf deelstaatverkiezingen en in Saksen-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern lijkt AfD ruim te gaan winnen.
Maar Merz benadrukt dat samenwerking absoluut niet aan de orde is. "Het zijn niet alleen details die ons onderscheiden. We verschillen van AfD op fundamentele punten en fundamentele politieke overtuigingen", zei de bondskanselier bij een persconferentie.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-539501276

Trump: Zelensky moet Poetin zijn zin geven, 'anders vernietigt Poetin Oekraine".

ANP-538702041

Pieter:Dit is waar de 'Omtzigt-kiezer' naartoe gaat

ANP-483555683

Als je altijd gehaast bent, loop je meer kans op dementie

anp201025089 1

Van Hijum: de WIA wordt het nieuwe toeslagenschandaal

anp191025125 1

Man (32) aangehouden voor bedreiging Frans Timmermans op terras

shutterstock_2622369541

CO2 in de atmosfeer op nieuw recordhoogte

Loading