Onderhandelingen met Verenigde Staten bezig in Kyiv

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en zijn onderhandelingsteam zitten om tafel met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over een einde aan de oorlog in Oekraïne.

Bij die gesprekken zijn ook Europese afgevaardigden aanwezig, zei Zelensky zondag. Volgens de Kyiv Independent gaat het om vertegenwoordigers uit het VK, Frankrijk en Duitsland. "We verwachten één gespreksronde, waarna een andere sessie gehouden zal worden met de Europese nationale veiligheidsadviseurs. Meerdere, belangrijke sessies", aldus Zelensky tegen aanwezige journalisten in Kyiv voorafgaand aan zijn gesprek met de Amerikaanse delegatie in de Sint-Sofiakathedraal in het stadscentrum.

Witkoff en Kushner arriveerden eerder op zondag per trein in Kyiv, na een nachtelijke vlucht van Moskou naar het Poolse Rzeszów. Volgens Zelensky was die urenlange treinrit het gevolg van Russische luchtaanvallen op Oekraïne, ondanks een door het Kremlin aangekondigd tijdelijk bestand rond Kyiv.

Luchtaanvallen

De Russische president Vladimir Poetin kondigde zaterdag - nadat hij eerder niet was ingegaan op een verzoek van Zelensky tot een staakt-het-vuren - aan gedurende de ontmoeting in Kyiv geen luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad uit te voeren. Dat bestand ging om middernacht in de nacht van zaterdag op zondag. Kyiv deed eerder een vergelijkbare toezegging voor het bezoek van de twee van zaterdag aan Moskou.

"Helaas hebben de Russen met hun aanvallen laten zien dat Witkoff en Kushner niet in Oekraïne kunnen landen", aldus Zelensky. De luchthavens van Kyiv en Boryspil waren vrijdag nog doelwit van luchtaanvallen, voor het eerst in lange tijd. Zelensky zei daarover zaterdag dat het ging om "demonstratieve aanvallen".