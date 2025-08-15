Onderhandelingen over plasticverdrag gaan vrijdag verder

GENÈVE (ANP/AFP) - De onderhandelingen over een bindend internationaal verdrag rond de bestrijding van plasticvervuiling hebben donderdagavond niet tot een akkoord geleid. Voorzitter Luis Vayas Valdivieso kondigde aan dat de conferentie verlengd wordt tot en met vrijdag.

"Aangezien het overleg over mijn herziene ontwerptekst nog steeds gaande is, wordt deze plenaire vergadering uitgesteld en zal zij op 15 augustus 2025 op een nog nader te bepalen tijdstip bijeenkomen", aldus de Ecuadoraanse diplomaat die de onderhandelingen in Genève voorzit. De conferentie, waaraan 185 landen deelnemen, had eigenlijk uiterlijk middernacht tot een akkoord moeten leiden.