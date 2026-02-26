BAM bestudeert aanbevelingen van OVV na onderzoek ongeluk Lochem

BUNNIK (ANP) - BAM gaat de bevindingen en aanbevelingen bestuderen die de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) donderdag naar buiten bracht over het brughijsongeval in Lochem. Dat laat het bouwbedrijf weten.

In februari 2024 kwamen twee mensen om het leven en raakten twee mensen gewond nadat een brugdeel tijdens de aanbouw van de brug over het Twentekanaal op hen viel. Zij waren onderaannemers die BAM assisteerden bij de bouw.

De OVV startte na het ongeluk een formeel onderzoek. De raad concludeert dat de betrokken partijen de risico's van het bouwproject onvoldoende in kaart hebben gebracht en er onderlinge controle ontbrak.

BAM had, vooruitlopend op de bevindingen van de OVV, al "de werkprocessen en veiligheidsaanpak rond hijswerkzaamheden opnieuw kritisch geëvalueerd en aangescherpt" om zo mogelijke herhaling te voorkomen. Zo betrekt het bedrijf bij complexe hijswerkzaamheden nu standaard een externe adviseur om de risico's te toetsen.