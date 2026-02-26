ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

BAM bestudeert aanbevelingen van OVV na onderzoek ongeluk Lochem

Samenleving
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 12:39
anp260226111 1
BUNNIK (ANP) - BAM gaat de bevindingen en aanbevelingen bestuderen die de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) donderdag naar buiten bracht over het brughijsongeval in Lochem. Dat laat het bouwbedrijf weten.
In februari 2024 kwamen twee mensen om het leven en raakten twee mensen gewond nadat een brugdeel tijdens de aanbouw van de brug over het Twentekanaal op hen viel. Zij waren onderaannemers die BAM assisteerden bij de bouw.
De OVV startte na het ongeluk een formeel onderzoek. De raad concludeert dat de betrokken partijen de risico's van het bouwproject onvoldoende in kaart hebben gebracht en er onderlinge controle ontbrak.
BAM had, vooruitlopend op de bevindingen van de OVV, al "de werkprocessen en veiligheidsaanpak rond hijswerkzaamheden opnieuw kritisch geëvalueerd en aangescherpt" om zo mogelijke herhaling te voorkomen. Zo betrekt het bedrijf bij complexe hijswerkzaamheden nu standaard een externe adviseur om de risico's te toetsen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 410606406

We verbranden veel minder calorieën dan 30 jaar geleden: hoe kan dat?

shutterstock 2251884047

10 tips om een relatie op te bouwen die tegen een stootje kan

e21bdfac-182e-4bc8-bbf3-744f239504ea

Fergie leefde als een koningin

download

Amerikaanse overheid heeft pijnlijke gegevens over Trump en verkrachting laten verdwijnen, zegt de New York Times

ANP-551765180

Ruzie in BBB gaat verder

ANP-72285974

Het is beter om bevroren groenten niet te koken

Loading