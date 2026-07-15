ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland tegen inzet multinationale troepenmacht in Oekraïne

Samenleving
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 15:59
anp150726164 1
MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft zich uitgesproken tegen de inzet van een zogenoemde multinationale troepenmacht in Oekraïne. Bondgenoten van dat land kondigden deze week militaire oefeningen met de Oekraïense krijgsmacht aan voor een toekomstige inzet in Oekraïne onder een staakt-het-vuren.
Voor Rusland is de stationering van de troepenmacht onacceptabel onder een eventueel vredesakkoord, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou. Rusland zou een dergelijke inzet beschouwen als een bedreiging en een legitiem militair doelwit.
De multinationale troepenmacht, inclusief Nederland, gaat in de komende maanden in buurlanden van Oekraïne oefenen, werd maandag bekendgemaakt na een overleg van de zogenoemde Coalitie van Bereidwilligen. Deze bondgenoten van Oekraïne zijn bereid dat land tijdens een vredesakkoord veiligheidsgaranties te bieden.
loading

POPULAIR NIEUWS

136650861_m

Heb jij ergens nog een oude telefoon liggen? Die is mogelijk duizenden euro's waard

159093587_m

Voelt 30 graden in Nederland écht warmer dan 35 graden in Spanje?

100195693 l

Slaapproblemen? Een takenlijst voor het slapengaan blijkt verrassend effectief

179533044_m

Route du Soleil dicht: dit kost omrijden

shutterstock_1205374888

Ibiza laat nog maar 14.000 huurauto's per dag toe: zoveel betaal je nu voor een weekje rijden

357c754b-f292-4951-811a-8e8c8dabdb9b

Mijn opa was een nazi-misdadiger

Loading