Frankrijk deelt boete van 40 miljoen uit om nepkortingen Shein

PARIJS (ANP/RTR) - Een Franse toezichthouder heeft een boete van 40 miljoen euro uitgedeeld voor misleiding rond kortingen in de webshop Shein. In veel gevallen ging het om nepaanbiedingen, stelt de Franse marktwaakhond DGCCRF.

Winkeliers in Frankrijk mogen iets alleen een korting noemen als de prijs voor een product lager is dan de laagste prijs in de dertig dagen voorafgaand aan de actie. Onderzoek in 2022 en 2023 naar duizenden aanbiedingen op de Franse pagina van Shein wees uit dat er in meer dan de helft van de gevallen geen korting was. Zo werd geen rekening gehouden met eerdere prijsverlagingen of steeg de prijs juist kort voordat een kortingsactie begon. Bij bijna een op de vijf aanbiedingen werd het prijsvoordeel overdreven.

De Franse marktautoriteit heeft de boete opgelegd aan Infinite Style E-commerce, dat verantwoordelijk is voor de verkopen via Shein. Het van oorsprong Chinese Shein meldt dat dit bedrijf ruim een jaar geleden alle problemen met nepkortingen heeft opgelost.