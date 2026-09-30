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Onderwijsbezuiniging dreigt bij tegenvallende sociale deal

Samenleving
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 12:44
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil tot wel 49 procent van het benodigde geld voor sociale zekerheid halen door te bezuinigen op onderwijs. Het kabinet heeft de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid geparkeerd, totdat er een deal is met de vakbonden en werkgevers. Als dat niet genoeg oplevert, wordt de rest gehaald bij andere ministeries. Het meeste komt dus bij onderwijs vandaan, blijkt uit een tabel die de minister van Financiën, Eelco Heinen woensdag naar de Tweede Kamer stuurde.
In 2029 zou er al 39 procent terechtkomen bij onderwijs. In dat jaar moet in totaal ruim 300 miljoen gevonden worden. Dan zou er ook 9 procent daarvan gehaald worden bij het Klimaatfonds, 8 procent op volkshuisvesting en 7 procent bij landbouw.
Bijna alle ministeries zouden dan in de jaren 2029 tot 2031 minder geld krijgen. Het gaat om 1,4 miljard in 2030 en 2,4 miljard in 2031. De koning, Defensie en het fonds voor infrastructuur zijn uitgezonderd.
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