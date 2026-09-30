NS deelt zorgen van vakbond over veiligheid van spoorpersoneel

UTRECHT (ANP) - De NS deelt de zorgen van medewerkers, vakbonden en de politiek over de veiligheid van spoorwegpersoneel. "Elk incident is er een te veel; iedereen moet altijd op een veilige manier kunnen werken", reageert de NS op een dinsdag verschenen brandbrief van VVMC, de vakbond voor spoorwegpersoneel.

De vakbond sloeg met de brief alarm over de toename van geweldsincidenten op het spoor. Naast het aantal neemt ook de ernst van de incidenten toe, staat in de brief. De vakbond wil dat er meer bevoegd veiligheidspersoneel wordt ingezet in de treinen.

De NS zegt de afgelopen tijd verschillende nieuwe maatregelen te hebben ingezet om de veiligheid te verbeteren. "Zo krijgen onze hoofdconducteurs dit jaar allemaal een bodycam en is er een pilot gestart voor een wapenstok voor onze Veiligheid en Service-medewerkers. Daarnaast wordt er volop ingezet op het werven van nieuwe collega's voor Veiligheid en Service."