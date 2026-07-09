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Onderwijsinspectie meldt wanbeheer bij Cornelius Haga Lyceum

Samenleving
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 20:59
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DEN HAAG (ANP) - Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer, meldt de onderwijsinspectie. Het bestuur van de islamitische school heeft "langdurig en in ernstige mate nagelaten" om het onderwijs te verbeteren.
Al vanaf 2022 had het schoolbestuur volgens de inspectie moeten ingrijpen. "Hierdoor heeft een situatie van slechte onderwijskwaliteit nodeloos voortgeduurd en duurt deze nog steeds voort." Het bestuur kon belangrijke documenten ook niet aanleveren en de inspectie kreeg "tegenstrijdige informatie" uit verschillende hoeken.
Staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs, VVD) informeerde de Tweede Kamer donderdag over het inspectierapport. De school is beland in zogeheten fase E, de "meest urgente fase" waarin een besluit over het vervolg niet meer aan de inspectie maar aan het ministerie is. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de financiering van de school stop te zetten.
"Ik deel de zorgen van de inspectie en beraad mij op vervolgstappen, waarbij het belang van de leerlingen voorop zal staan", schrijft Tielen.
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