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Bron VS: Israël trekt zich komende dagen terug uit deel Libanon

Samenleving
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 20:35
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WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Israëlische leger zal zich de komende dagen terugtrekken uit een van de bezette gebieden waar het Libanese leger de controle moet overnemen. Dat heeft een Amerikaanse functionaris donderdag gezegd. Bovendien zou worden gewerkt aan het in kaart brengen van meer van dit soort "pilot zones" (proefgebieden).
Als onderdeel van een akkoord dat Libanese en Israëlische vertegenwoordigers twee weken geleden sloten in Washington moet Israël zich terugtrekken uit twee delen van het zuiden van Libanon. Het Libanese leger moet daar de controle overnemen om te kijken hoe dat gaat. Het leger staat bekend als zwak en niet opgewassen tegen de gewapende beweging Hezbollah, die ook aanwezig is in het gebied.
Eerder kondigden Israël en Italië aan dat de onderhandelingen tussen Libanon en Israël volgende week verder zouden gaan in Rome. Dat werd echter van Libanese zijde weersproken. De Libanese vertegenwoordigers zouden alleen komen als Israël zich terugtrekt uit de twee proefgebieden.
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