Onderwijsinstellingen in het noorden sluiten deels om gladheid

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 17:09
DEN HAAG (ANP) - Verschillende onderwijsinstellingen in de noordelijke provincies sluiten deels of laten colleges en tentamens niet doorgaan vanwege de gladheid. Van dinsdagavond 20.30 uur tot woensdagochtend 10.30 uur rijden er geen bussen van Qbuzz en de instellingen geven aan dat dit het moeilijk en onveilig maakt voor studenten om er naartoe te komen.
Hogeschool Hanze geeft aan dat toetsen op locatie en praktijklessen niet doorgaan. Theorielessen worden zoveel mogelijk online gegeven en medewerkers krijgen een thuiswerkadvies. Alle gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen sluiten om 20.00 uur. Docenten kunnen bepalen of lessen wel online doorgaan.
Ook NHL Stenden, met locaties in Friesland, Drenthe en Groningen, biedt online onderwijs aan. De gebouwen blijven open. MBO-instelling Noorderpoort sluit de gebouwen en laat tentamens niet doorgaan tot woensdagmiddag. Het UMCG laat weten dat studenten door hun opleiding worden geïnformeerd over of de lessen doorgaan.
