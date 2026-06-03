Gouden Windei voor drie drankjes met 'vage fruitbeloftes'

Het Gouden Windei, "de prijs voor het meest misleidende product van Nederland", gaat dit jaar naar drie verschillende drankjes. Volgens Foodwatch, de bedenker van de spottend bedoelde prijs, zijn Van de Boom Siroop Peer, Innocent Citrus Shield en 1 de Beste Ice Tea Perzik "misleiders" vanwege "vage fruitbeloftes".

Foodwatch stelt dat op de verpakking van de dranken "aantrekkelijk, luxe ogend fruit" is afgebeeld, terwijl het fruit er "amper in zit" of voornamelijk uit appelsapconcentraat bestaat. De perensiroop bevat "slechts 10 procent peer en maar liefst 75 procent appel", maar op de verpakking staan alleen peren afgebeeld. Daarnaast bestaat het citrusdrankje volgens Foodwatch voor 35 procent uit appelsap, "wat de meest aanwezige individuele fruitsoort is". De perzik-ijsthee maakt het volgens Foodwatch "helemaal bont". In het product zou maar 0,1 procent perziksap uit concentraat zitten.

Volgens Foodwatch is het gebruiken van aantrekkelijke afbeeldingen en productnamen om een hogere kwaliteit of grotere hoeveelheid luxe fruit te suggereren geen incidentele misleiding, "maar onderdeel van een structureel probleem in de voedingsindustrie".

Foodwatch schrijft dat Riedel, het moederbedrijf van Van de Boom, geen reactie heeft gegeven. Innocent laat aan Foodwatch weten "dat citrusvruchten samen goed zijn voor 46,5 procent van het recept, en dat appelsap nodig is als basis en om andere smaken te balanceren". Supermarktketen Dirk erkent de kritiek op zijn ijsthee, aldus Foodwatch, "en voegt naar aanleiding van alle commotie komend najaar het woord 'smaak' toe aan de productnaam."