Onderzoek: honderdduizenden telefoons onnodig weggegooid

UTRECHT (ANP) - Smartphones, laptops en tablets belanden massaal op afvalbergen en zelfs voor een deel in verbrandingsovens, terwijl ze nog goed te repareren zouden zijn. Volgens onderzoek van CE Delft, in opdracht van Natuur & Milieu, moet het met gericht overheidsbeleid mogelijk zijn om alleen al zo'n 800.000 mobiele telefoons extra te repareren of te 'refurbishen' voor een volgende ronde.

De onderzoekers becijferen dat dit de Nederlandse economie ongeveer 35 miljoen euro per jaar kan opleveren en 400 tot 550 banen. Consumenten zouden er gemiddeld 50 euro per jaar door kunnen besparen als hun telefoons langer meegaan.

Om consumenten er vaker toe te bewegen apparaten te laten repareren, zijn wel maatregelen nodig, want het gebeurt nu amper. Vaak vinden mensen een reparatie te duur en te veel gedoe, terwijl een nieuw apparaat zo is gekocht.

Reparatievouchers

Natuur & Milieu zou graag zien dat Nederland een voorbeeld neemt aan landen als Frankrijk en Oostenrijk. Daar bestaan bijvoorbeeld speciale reparatievouchers voor consumenten. Zo kun je met overheidssubsidie een apparaat in de buurt laten repareren. Andere suggesties die de organisatie doet zijn een lager btw-tarief voor gerepareerde producten, een maximumprijs voor onderdelen of een verplicht aandeel refurbished elektronica in winkels.

Als elektronica langer meekan, scheelt dat schaarse grondstoffen en is dat beter voor het klimaat. Volgens het onderzoek is de potentiële klimaatwinst zo'n 2 megaton aan CO2-uitstoot per jaar. "Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van meer dan 600.000 auto's, of 1,2 miljoen retourvluchten Amsterdam - New York."