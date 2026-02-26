Onderzoek: kinderen vaker buiten, groot verschil per plaats

UTRECHT (ANP) - Kinderen spelen gemiddeld weer iets vaker buiten dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van Jantje Beton en branchevereniging Spelen & Bewegen. Gemiddeld speelt een kind nu 7,6 uur per week buiten, tegenover 7,2 uur in 2024. In 2022 was het nog 9,9 uur per week.

Voor het onderzoek vulden 1136 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar en hun ouder of verzorger een onlinevragenlijst in.

Meer dan de helft van de kinderen geeft aan vaker buiten te willen spelen dan ze nu doen. Opvallend is dat elektronische apparaten niet langer de belangrijkste reden zijn om niet naar buiten te gaan. Volgens de onderzoekers is dat nu een gebrek aan medespelers op straat.

Uit het onderzoek blijkt dat er bijna twee uur verschil zit in het aantal wekelijkse uren dat kinderen in de grote stad buiten doorbrengen en hoe vaak kinderen in plattelandsgemeenten buiten zijn: 8,7 uur in gemeenten als Hollands Kroon en de Fryske Marren tegenover 6,9 uur in Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam.