EU-bureau fraudebestrijding gaat onderzoek doen naar Mandelson

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft aan het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF gevraagd onderzoek te doen naar voormalig Eurocommissaris Peter Mandelson. "Gezien de omstandigheden en de aanzienlijke hoeveelheid openbaar gemaakte documenten heeft de Europese Commissie OLAF verzocht de zaak te onderzoeken", laat een woordvoerder van de Europese Commissie weten.

Nadat de Britse politicus Mandelson in opspraak was geraakt om zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein, heeft de Commissie bekeken of eigen onderzoek nodig was. Ze wilde weten of Mandelson regels heeft overtreden in zijn rol als Eurocommissaris. Hij was van november 2004 tot oktober 2008 Eurocommissaris voor onder meer Handel.

De Commissie heeft aanwijzingen dat de regels van de Gedragscode voor Eurocommissarissen zijn geschonden. Ze heeft op 18 februari OLAF gevraagd nader onderzoek te doen, zo is donderdag bekendgeworden.

In afwachting van de lopende beoordeling geeft de Commissie geen verder commentaar.