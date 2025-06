Onderzoek: na kankerdiagnose volgen vaak ook financiële problemen

Veel mensen die kanker hebben, krijgen ook nog te maken met financiële malaise. Zowel in Nederland als in andere Europese landen is inkomensverlies na de diagnose een veelvoorkomend probleem, concluderen onderzoekers onder leiding van gespecialiseerd centrum Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Aan het onderzoek deden ruim 2500 patiënten uit 25 landen mee. Gemiddeld raakten zij door hun ziekte tussen 200 en 800 euro per maand kwijt. Jonge patiënten, tussen de 18 en 39 jaar, bleken extra kwetsbaar. Van die groep gaf bijna twee derde aan inkomen te hebben verloren.

In Nederland had iets meer dan de helft van de deelnemers (51 procent) een lager inkomen dan voor de diagnose. Ons land doet het in dat opzicht wel beter dan de andere landen uit het onderzoek. In Cyprus zag 66 procent het inkomen dalen, in Finland 63 procent. Terwijl het inkomen vaak daalt, krijgt 86 procent van de patiënten te maken met kosten die niet worden vergoed, bijvoorbeeld voor vervoer of medicijnen.