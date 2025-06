DE BILT (ANP) - Vanaf dinsdagochtend geldt code oranje in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte in die provincies, ook in de nacht. In de rest van Nederland is voor dinsdag code geel afgegeven. Die waarschuwing geldt maandag al in het hele land in verband met het warme weer.