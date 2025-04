Onderzoek naar misstanden met donorzaad Rijnstate begonnen

ARNHEM (ANP) - Onder leiding van de Nijmeegse hoogleraar Han Kremer is een onafhankelijk onderzoek begonnen naar de manier waarop in het verleden met donorzaad is omgegaan bij ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Het onderzoek draait onder meer om het handelen van een voormalig gynaecoloog die in de jaren tachtig mogelijk zijn eigen zaad gebruikte om vrouwen zwanger te maken. De onderzoekers gaan ook kijken naar mogelijke verwisselingen van sperma.

"In een tijd waarin medische protocollen en toezicht minder strikt waren, zijn helaas praktijken voorgekomen die diepe impact blijken te hebben op het leven van wensouders, donoren, donorkinderen en zorgverleners", meldt het ziekenhuis. "Wat toen gebeurde, vraagt nu om helderheid en erkenning."

Misstanden uit het verleden werden eind vorig jaar belicht in de documentaire 'Spoorloos onderzoekt: Sporen van een spermabank'. Daarin ging het onder meer over een man wiens zaad zonder zijn toestemming was gebruikt om vrouwen zwanger te maken.