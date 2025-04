Filantropen richten miljoenenfonds op voor geboortezorg in Afrika

ABU DHABI (ANP/RTR) - Een groep filantropen, waaronder de stichting van Microsoft-oprichter Bill Gates, heeft een nieuw fonds opgericht om onder meer babysterfte in Afrikaanse landen tegen te gaan. Er is bijna 500 miljoen dollar (440 miljoen euro) vrijgemaakt en door de deelnemers wordt ook nog 100 miljoen dollar direct geïnvesteerd in geboortezorg.

Het fonds heeft als doel 300.000 moeders en baby's tegen 2030 te redden en de zorg voor nog eens 34 miljoen mensen te verbeteren. De directeur liet eerder deze maand al weten dat het fonds ernaar streeft om samen te werken met Afrikaanse overheden, experts en organisaties.

Het fonds wil in de komende vijf jaar samenwerken met tien Afrikaanse landen. Het gaat om Ethiopië, Ghana, Kenia, Malawi, Lesotho, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Oeganda en Zimbabwe.