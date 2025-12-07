Onderzoek: omwonenden geitenstal krijgen vaker longontsteking

DEN HAAG (ANP) - Omwonenden van een geitenstal hebben vaker een longontsteking, bevestigen ingewijden na berichtgeving van de NOS. Dat zou blijken uit een onderzoek dat de Gezondheidsraad heeft uitgevoerd in opdracht van het kabinet en deze week wordt gepresenteerd. Wie binnen een straal van 500 meter van een geitenhouderij woont, heeft 73 procent meer kans op een longontsteking dan andere Nederlanders.

Mensen die binnen een kilometer van een geitenstal wonen, hebben 19 procent meer kans op een longontsteking. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceerde eerder al een onderzoek met vergelijkbare conclusies.

Een woordvoerder van demissionair zorgminister Jan Anthonie Bruijn (VVD) zegt het onderzoek af te wachten en dan pas met een reactie te komen.

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft al wel gereageerd. "Minister van Volksgezondheid mag dit niet accepteren. Geitenhouderij moet krimpen", schrijft ze op X.