ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

D66 en CDA betrekken VVD naar verwachting bij formatiegesprekken

Samenleving
door anp
zondag, 07 december 2025 om 20:21
bijgewerkt om zondag, 07 december 2025 om 20:39
anp071225113 1
D66 en CDA gaan in de volgende informatieronde in gesprek met de VVD, verwachten meerdere ingewijden rond de formatie zondag in gesprekken met het ANP. Het is niet duidelijk of de onderhandelingen zullen gaan over de optie van een minderheidskabinet.
Informateur Sybrand Buma presenteert dinsdag zijn verslag. Donderdag liet hij weten geen werkbare meerderheids- of minderheidscoalitie te zien. In de hoop op een doorbraak ging Buma daarom vrijdag in gesprek met de partijleiders van D66, VVD, GroenLinks-PvdA, CDA en JA21. Maar ook dat leverde geen doorbraak op.
De vijf partijen hebben het afgelopen weekend informeel contact met elkaar gezocht. Dat heeft nog geen definitieve afspraken opgeleverd. Maar het wordt bronnen rond de formatie wel duidelijk dat het waarschijnlijk uitdraait op een gespreksronde met D66, CDA en VVD.
Oud-ministers Roger van Boxtel (D66) en Cees Veerman (CDA) raadden eerder op zondag in het tv-programma Buitenhof aan een minderheidscoalitie met die drie partijen serieus te onderzoeken.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2589668173

De taaltruc die je in één klap gezaghebbender maakt

generated-image

5 medicijnen die je beter niet met koffie combineert

rtr3g890-1_3595195

Poetin denkt dat hij wint - en misschien heeft hij gelijk

960x0

Waarom was de hand van Trump blauw en zit die nu in verband?

130699708_m

Deze alledaagse voedingsmiddelen kunnen je hart beschermen

Fm6C1EPXwAAPb1r

Gisèle Pelicot﻿ 2: hoge ambtenaar drogeerde en folterde honderden vrouwen (en werkt nog steeds)

Loading