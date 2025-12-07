D66 en CDA betrekken VVD naar verwachting bij formatiegesprekken

D66 en CDA gaan in de volgende informatieronde in gesprek met de VVD, verwachten meerdere ingewijden rond de formatie zondag in gesprekken met het ANP. Het is niet duidelijk of de onderhandelingen zullen gaan over de optie van een minderheidskabinet.

Informateur Sybrand Buma presenteert dinsdag zijn verslag. Donderdag liet hij weten geen werkbare meerderheids- of minderheidscoalitie te zien. In de hoop op een doorbraak ging Buma daarom vrijdag in gesprek met de partijleiders van D66, VVD, GroenLinks-PvdA, CDA en JA21. Maar ook dat leverde geen doorbraak op.

De vijf partijen hebben het afgelopen weekend informeel contact met elkaar gezocht. Dat heeft nog geen definitieve afspraken opgeleverd. Maar het wordt bronnen rond de formatie wel duidelijk dat het waarschijnlijk uitdraait op een gespreksronde met D66, CDA en VVD.

Oud-ministers Roger van Boxtel (D66) en Cees Veerman (CDA) raadden eerder op zondag in het tv-programma Buitenhof aan een minderheidscoalitie met die drie partijen serieus te onderzoeken.