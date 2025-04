Jeroen Stekelenburg hoopt dat rust bij NOS Sport terugkeert

Jeroen Stekelenburg hoopt dat de rust terugkeert op de redactie van NOS Sport nu Xander van der Wulp is aangesteld als nieuwe hoofdredacteur. "We hebben natuurlijk een roerige twee jaar achter de rug. Het zou fijn zijn voor het bedrijf als er gewoon weer rust is en we goede programma's gaan maken", zei de sportverslaggever in het NPO 3-programma Van Roosmalen & Groenteman.

Stekelenburg denkt niet dat Van der Wulp "heel erg op de voorgrond" zal acteren en "allerlei mensen gaat instrueren". "Maar als het gewoon weer over programma's gaat, dan denk ik dat iedereen heel tevreden is."

De sportjournalist is blij met de komst van Van der Wulp, die de overstap maakt van de politieke redactie van de NOS naar NOS Sport. "Of er een paleisrevolutie komt? Nou ja, dat zou zomaar kunnen. Als hij een vleugje van de politieke journalistiek meeneemt: dat zouden we misschien wel kunnen gebruiken."

Van der Wulp volgt Gert-Jaap Hoekman op, die na ruim een jaar stopt. Hij trad aan na een publicatie van de Volkskrant met onthullingen over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport.